(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Christian Grey (interpretado por Jamie Dornan) e Anastasia Steele (Dakota Johnson) estão de volta no primeiro trailer de "Cinquenta Tons Mais Escuros", divulgado nesta terça (13), seguindo um teaser solto na segunda (12).

Ao som de uma versão de Miguel para "Crazy in Love", de Beyoncé, o trailer mostra cenas do casal em um baile de máscaras, assistindo a fogos de artifício e, como esperado, em momentos quentes no chuveiro.

A trama gira em torno da tentativa do galã seduzir Anastasia de volta à sua vida. A garota propõe um novo acordo entre eles -desta vez, sem regras-, mas é confrontada por uma mulher do passado de Christian. Criada por E. L. James, a série se tornou um fenômeno.

O filme de 2015, dirigido por Sam Taylor-Johnson, arrecadou mais de R$ 1,8 bilhão ao redor do mundo. James Foley ("House of Cards") assumiu a direção da sequência, que chega aos cinemas brasileiros no dia 10 de fevereiro de 2017 (a tempo do Dia dos Namorados nos Estados Unidos).