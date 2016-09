Obama faz sua primeira aparição solo na campanha de Hillary

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez nesta terça-feira (13), na Filadélfia, seu primeiro discurso solo para a campanha de Hillary Clinton à Casa Branca. A candidata democrata passou mal no domingo (11), após uma cerimônia pública em homenagem às vítimas do 11 de Setembro, em Nova York. Posteriormente, uma equipe médica informou que a candidata presidencial sofria de pneumonia e aconselhou a suspensão de suas aparições públicas na segunda-feira. Durante sua fala Obama se esforçou para convencer sua rede de apoiadores a dar seu voto para Hillary. O presidente também zombou do adversário de Hillary, Donald Trump, e seus elogios ao presidente russo, Vladimir Putin, por ter uma alta taxa de aprovação. "Pensem no que está acontecendo no Partido Republicano", disse Obama, sorrindo. "Indicaram um candidato que agora elogia um cara, dizendo que ele é um líder forte, porque ele encarcera seus adversários, controla a imprensa, e dirige sua economia para uma longa recessão." Ele defendeu a transparência de Hillary e atacou Trump sobre se recusar a liberar suas declarações de imposto de renda. "Você tem um candidato nesta corrida que liberou décadas de suas declarações de impostos", disse Obama. "O outro candidato é o primeiro em décadas que se recusa a liberá-los." Obama é apenas um dos membros da nata do Partido Democrata -que inclui a primeira-dama Michelle Obama e o vice-presidente Joe Biden- a auxiliar Hillary nesta semana que a candidata democrata está ausente da campanha.