Ticiana Villas Boas prepara novo programa para o SBT

Prosseguindo na mesma linha de trabalho, que adotou desde a sua saída da Band, Ticiana Villas Boas prepara uma nova competição alimentar, ideia e produção dela, para estrear no sábado, 22 de outubro, no SBT. “Duelo de Mães” é o título.O programa será apresentado ao longo de semanas, reunindo as mães de diversos famosos, frente ao desafio de criar e desenvolver cardápios para as mais diferentes ocasiões. Em todo episódio, haverá a participação de alguns dos mais conhecidos chefs do país, como Salvatore Lói, Alex Atala, Rodrigo Oliveira, além de outros. As gravações terão início na primeira semana do próximo mês, em estúdio e externas, com o propósito de imprimir maior dinamismo na sua finalização e não cair na mesmice de outros produtos do gênero. Além do SBT, o “Duelo de Mães” também será exibido no Discovery.

Como pode?

“X Factor” no ar na Band. Apresentadora e jurados à postos. Entre a saída de um e a entrada de outro participante, como num passe de mágica, todos aparecem com roupas diferentes. Cena 1, Alinne Rosa está toda maquiada, longos brincos e traje escuro; cena 2, sem brincos, maquiagem mais suave e vestido branco. Que mal pergunte, ninguém tem o cuidado de assistir antes de ir ao ar?

Liberado

O SporTV foi levado, de última hora, a mudar a sua escala, fazendo Luiz Carlos Junior dobrar transmissões no domingo e segunda-feira. Milton Leite, escalado para Grêmio e Palmeiras, em Porto Alegre, baixou enfermaria por causa de uma forte gripe. Vitamina C e cama. Só hoje teremos sua volta em Palmeiras e Flamengo.

Semana especial

De volta de Nova York, depois de uma semana lá, Amaury Junior reservou a semana que vem para exibir, no seu programa da Rede TV!, uma série de reportagens especiais gravadas durante a sua viagem. O espetáculo Aladdin, em cartaz na Broadway, vai merecer espaço especial, com tapete voando em cima da plateia e gênio saindo de dentro da lâmpada.

Furou a fila

Escala em jornalismo é o tipo de coisa que, quando não é bem feita e não obedece alguns cuidados, sempre dá confusão. Causou o maior mal-estar na Band o fato da “moça do tempo”, Laura Ferreira, apresentar o “Jornal da Band” no sábado retrasado. É o assunto na redação até agora. Outras apresentadoras e repórteres ainda estão bem incomodadas.

Estevam Avellar



Fim de jogo

O diretor José Luiz Villamarim pretende concluir nesta quarta-feira as gravações da série “Justiça”, em estúdio e locações, movimentando todo o elenco. No ar, vai até o próximo dia 23 de setembro. Cena de ‘Justiça’, atriz Julia Dalavia.

Ivete

Ivete Sangalo será a grande atração do Ratinho no SBT nesta quarta-feira. A sua participação vai ser gravada horas antes do programa ir ao ar. A escolha do dia foi proposital por causa do enfrentamento com o Gugu.

Próxima bíblica

Substituta de “A Terra Prometida” na Record, “Rico e Lázaro” está com seu trabalho de escalação bem adiantado. Também foram confirmadas as participações de Ângelo Paes Leme, Felipe Cardoso, Gustavo Leão, Lucinha Lins, Roger Gobeth, Fernando Sampaio e Pérola Faria, além de Milena Toscano. Com direção de Edgard Miranda e adaptação de Paula Richard, as gravações estão previstas para começar em dezembro.

Renovação de votos

No dia 23, sexta da semana que vem, o dono da Rede TV!, Amilcare Dallevo, e sua mulher, Daniela Albuquerque, irão renovar os votos do casamento. A cerimônia irá acontecer na residência do casal, na presença dos mesmos padrinhos e apenas 70 convidados, entre familiares e amigos muito próximos.

Só uma recomendação

Como se trata de uma cerimônia fechada, o casal Daniela e Amilcare está pedindo que os convidados não levem os seus celulares. Haverá um fotografo credenciado para registrar o acontecimento.

Segura aí

Em comunicado interno, a Record informou às suas emissoras que, até segunda ordem, está suspenso o lançamento da sua nova logomarca. A ideia era apresentá-la oficialmente no próximo dia 27, data de aniversário da Record.

Bate – Rebate

Reinaldo Gottino, com o “Balanço”, do almoço, em São Paulo, hoje é o maior share da Record...

... Na segunda-feira, ele ficou 1h35 em primeiro lugar.

Depois do início da propaganda política, o programa do Luiz Bacci, no começo da manhã, passou a ter 21 minutos de intervalo.

Morreu no Rio, segunda-feira, vítima de câncer, o diretor de novelas Sacha Celeste, com passagens por Globo, Bandeirantes e Record.

Um grande show, reunindo Iolanda (Christiane Torloni) e Amadeu (Juan Alba), vai movimentar os momentos finais de “Velho Chico” na Globo.

Paralelo ao trabalho na Globo, com “Vídeo Show” e “Brasil a bordo”, Miguel Falabella vai viajar com a comédia “God”, de David Javerbaum...

... A estreia será no Teatro Abel, em Niterói, no dia 30.

O departamento de Esportes da Band em SP sentiu muito a saída do editor-executivo Wesley Carlo Fernandes Elago, uma figura muito respeitada...

...Ele foi demitido segunda-feira, após 22 anos de casa...

...Dizem que sua demissão permitiu à Band evitar outros 4 cortes no setor, mas ninguém engoliu essa...

...Não há novas demissões previstas, informa-se.

