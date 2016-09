Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

(foto: Polícia Civil do Paraná)

A Polícia Civil de Foz do Iguaçu apreendeu cerca de uma tonelada de maconha, na manhã de domingo (11), no bairro São Luiz. O entorpecente foi localizado dentro de uma caminhonete Hilux, por investigadores da equipe delta do Grupo de Diligências Especiais (GDE).

