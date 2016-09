Ministério da Justiça autoriza atuação da Força Nacional no RN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Portaria do Ministério da Justiça autoriza o emprego da Força Nacional pelo prazo de 60 dias em ações de segurança no Rio Grande do Norte, com o objetivo de combater a onda de violência que tem sido registrada no Estado. Em uma primeira etapa, mais de 100 policiais estarão à disposição das autoridades locais. Parte deles chegou nesta segunda-feira (12) a Natal e o restante chegará ainda neste terça (13). As informações são da Agência Brasil. A autorização para o emprego da Força Nacional foi dada atendendo a pedido do governador do Estado, Robinson de Faria. Por meio dela, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte terá o apoio da Força Nacional para implementar ações de policiamento ostensivas. Está prevista, inclusive, a permissão de acesso aos sistemas de informação, inteligência, disque denúncia e ocorrências. Desde o final de julho uma série de ataques a ônibus e prédios públicos ocorreram em cidades do interior e na região metropolitana de Natal. Esses ataques começaram após a instalação de bloqueadores de celular na Penitenciária Estadual de Parnamirim.