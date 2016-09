Atlético enfrenta time de “ex-atleticanos”

Wallyson comemora gol na Arena: atacante hoje é reserva no Santa Cruz (foto: Franklin de Freitas)

O Atlético Paranaense enfrenta nesta quarta-feira (dia 14) às 21 horas o Santa Cruz, no Arruda, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe pernambucana tem no elenco sete “ex-atleticanos”, ou melhor, seis jogadores que passaram pelo clube paranaense. Estão nessa lista o Tiago Cardoso (32 anos), o zagueiro Wellington (24), o lateral-direito Mario Sergio (24), o lateral-esquerdo Roberto (25), os volantes Derley (30) e Jadson (23) e o atacante Wallyson (27).

Tiago Cardoso foi revelado na base do Atlético-PR e atuou pelo profissional em 2005 e 2006. Wellington chegou ao time paranaense em 2015, emprestado pelo Palmeiras. Mario Sergio defendeu o Furacão em 2014 e 2015. Roberto e Jadson estavam no elenco do Atlético no início de 2016 – e saíram após o Paranaense. Wallyson jogou no Furacão em 2008 e 2009. Derley jogou no clube paranaense na Série B de 2012.

Outros dois jogadores do elenco do Santa Cruz atuaram no futebol paranaense. O meia-atacante Keno, 27 anos, defendeu o Paraná em 2014. O atacante Arthur, 24 anos, jogou pelo Londrina e pelo Paraná em 2012 — e pelo Coritiba em 2013.

Para a partida de quarta-feira, o Santa Cruz não terá Derley, suspenso. A vaga dele fica com Jadson. Outro desfalque é o centroavante Grafite, artilheiro do time no Brasileirão, com oito gols. Ele está em recuperação. Outro veterano famoso da equipe é o lateral-direito Léo Moura (ex-Flamengo e seleção brasileira), 37 anos.

A provável escalação para esta quarta-feira é Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny Morais e Allan; Uillian Correia, Jadson, João Paulo, Pisano e Keno; Bruno Moraes.

O técnico do Santa Cruz é Doriva, que trabalhou no Atlético-PR em 2014.

O Santa Cruz está há nove rodadas sem vencer no Brasileirão. A última vitória na competição foi em 17 de julho, quando derrotou o lanterna América-MG, por 3 a 0.

SANTA CRUZ x ATLÉTICO-PR

Santa Cruz: Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny Morais e Allan; Uillian Correia, Jadson, João Paulo, Pisano e Keno; Bruno Moraes. Técnico: Doriva

Atlético: Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio, Hernani, Yago (Lucas Fernandes ou Luan), Rossetto e Pablo; André Lima.

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

Local: Arruda, em Recife (PE), quarta-feira às 21 horas