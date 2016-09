No Rio, flamenguistas fazem festa em aeroporto antes de jogo

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Milhares de torcedores do Flamengo lotaram na tarde desta terça (13) o aeroporto Santos Dumont para apoiar os jogadores no embarque para São Paulo. Nesta quarta (14), os cariocas enfrentam o Palmeiras, na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. O time do Parque São Jorge tem um ponto a mais que o do Rio. Segundo a Infraero, cerca de 5.000 torcedores tomaram os arredores e o saguão do aeroporto. A despedida dos torcedores foi organizada pelas redes sociais. Eles caminharam pelas principais ruas do centro do Rio até chegar no Santos Dumont. Os flamenguistas pretendem repetir em São Paulo a festa desta tarde no Rio. A delegação desembarca às 16h50, em Congonhas. Os integrantes das organizadas dos dois clubes estão proibidos de entrar no estádio pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por causa de uma confusão na partida do primeiro turno entre os dois times em Brasília. Os auditores do STJD já informaram que podem impor aos clubes uma pena mais dura, caso os integrantes das organizadas compareçam ao estádio nesta quarta.