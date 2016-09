Inflação argentina desacelera em agosto com aumento do gás bloqueado

LUCIANA DYNIEWICZ BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O bloqueio do aumento do gás, determinado pela Corte Suprema da Argentina, fez com que a inflação na Grande Buenos Aires ficasse em 0,2% em agosto, segundo o Indec (órgão equivalente ao IBGE). O índice é o mais baixo registrado desde maio, quando o órgão divulgou dados de inflação pela primeira vez desde que o presidente Mauricio Macri assumiu a Casa Rosada, em dezembro de 2015. Sob o kirchnerismo (2003-2015), as estatísticas de preços do Indec eram tidas como não confiáveis. Em julho, junho e maio, a inflação havia ficado em 2%, 3,1% e 4,2%, respectivamente. No acumulado dos últimos oito meses, chega a 30,8%, de acordo com um indicador do Congresso Nacional. O próprio presidente Macri afirmou, nesta terça (13), durante o primeiro dia do Fórum de Investimento e Negócios da Argentina, que o resultado de agosto foi um ponto fora da linha e que os preços voltarão a subir em setembro. "Sabemos que a tarifa [de gás] diminuiu, mas voltará a aumentar. A inflação vai oscilar entre 1% e 1,5% [por mês] até chegar, em uns dois anos, a um dígito anual", disse Macri no evento organizado por seu governo para atrair investimentos. A inflação é um dos maiores problemas de Macri. Para os argentinos, a escalada dos preços é segundo principal entrave no país, com 18,7%, atrás apenas da corrupção, com 18,9%, segundo pesquisa da consultoria Management&Fit. Os preços se aceleram neste ano após o governo promover uma desvalorização de 40% do peso e retirar os subsídios de serviços básicos, como luz e transporte. Os auxílios financeiros permitiam que a população pagasse tarifas mais baixas, mas o Estado precisava bancar a diferença, o que elevou o deficit fiscal primário. Com a redução dos subsídios, a energia elétrica aumentou cerca de 500% e o gás até 1.000%, disparando a inflação. Em agosto, porém, a Justiça derrubou o ajuste do gás por não terem sido realizadas audiências públicas prévias. Na próxima sexta, o governo iniciará o debate público sobre o assunto na tentativa de restabelecer um incremento na tarifa do gás.