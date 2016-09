Coritiba não terá Juan e Walisson Maia contra o Corinthians

Dodô: lateral-direito pode voltar à lateral-direita do Coxa nesta quarta-feira (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba não terá o lateral/meia Juan, 34 anos, e o zagueiro Walisson Maia, 25 anos, na partida desta quarta-feira (dia 14), contra o Corinthians, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois foram vetados pelo departamento médico. A previsão do tempo de recuperação não foi divulgada.

Com o técnico Paulo Cesar Carpegiani, Juan vinha jogando na lateral-esquerda e Walisson Maia, na lateral-direita. A opção para o lado esquerdo é Carlinhos. Para a direita, o titular é Dodô, que se recupera de lesão e não enfrentou a Chapecoense no último domingo. Ele é dúvida para quarta-feira. Se não estiver recuperado, a vaga pode ficar com Cesar Benítez.

O atacante Kleber Gladiador segue em recuperação e fora da equipe. O atacante Neto Berola sofreu uma fratura na fíbula e não joga mais em 2016.

O atacante Kazim está recuperado de lesão, mas ainda sem a condição ideal. A tendência é que comece no banco de reservas contra o Corinthians.

Carpegiani, que não deu pistas sobre a escalação, vive boa fase no comando da equipe. Desde que assumiu, somou quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Já o Corinthians vem enfrentando uma sequência negativa como visitante. Nas últimas cinco partidas fora de casa, sofreu quatro derrotas e somou um empate.

O time paulista também tem problemas na escalação. O técnico Cristóvão Borges não conta com Danilo, Rildo, Pedro Henrique, Bruno Paulo, Guilherme e Giovanni Augusto.

CORITIBA x CORINTHIANS

Corinthians: Cássio; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel; Cristian; Camacho, Rodriguinho, Marlone e Lucca; Gustavo. Técnico: Cristóvão Borges

Coritiba: Wilson; Dodô (Benítez), Luccas Claro, Juninho e Carlinhos; Alan Santos, João Paulo e Raphael Veiga; Iago, Evandro (Yan) e Leandro (Kazim). Técnico: Carpegiani

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Local: Couto Pereira, quarta-feira às 21h45