São Paulo anuncia permanência de Michel Bastos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta terça-feira (13), em comunicado no seu site oficial, que o meio-campista Michel Bastos permanecerá no clube e está à disposição de Ricardo Gomes, o comandante de equipe.

"Fiquei convencido de suas razões e do seu desejo de ajudar. O momento é de integrar, não dividir. O Ricardo Gomes ganha uma opção importante para a reação do time", afirmou Marco Aurélio Cunha, que recentemente assumiu cargo diretivo no time paulista. Ainda segundo nota do São Paulo, uma "conversa entre jogador e diretoria garante a permanência do camisa 7, um dos atletas mais decisivos do elenco".

A decisão provoca reviravolta na forma como o clube vinha tratando o "caso Michel Bastos" internamente. Até a última segunda-feira, era mais provável que o jogador fosse vendido ou tivesse o contrato rescindido. O próprio São Paulo via uma "volta por cima" como movimento impossível.

Marco Aurélio Cunha, em entrevista dada também na segunda (12), expressou desejo de manter o atleta no elenco. Mas, então resignado, acrescentou: "Se quiser sair, vamos respeitá-lo". Bastos foi a campo pela última vez em 28 de agosto, um dia depois da invasão de torcedores são-paulinos ao CT da Barra Funda, no Morumbi, em empate por 0 a 0 com o Coritiba.

Depois disso, foi desfalque em duas partidas: derrota por 2 a 1 para o Palmeiras e vitória por 3 a 1 sobre o Figueirense. O meia tem 37 apresentações na temporada 2016 do futebol brasileiro e marcou cinco gols, além de somar seis assistências. O São Paulo ocupa hoje a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro com 31 pontos, quatro longe da zona de rebaixamento e nove atrás do G-4. O próximo confronto será na quinta-feira, contra o Cruzeiro, às 21h, no Morumbi.