Evento aborda crise econômica e saídas para Brasil voltar crescer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fórum Nacional, associação de alguns dos principais economistas, sociólogos e cientistas políticos do país, promove nesta quarta (14) e na quinta (15), na sede do BNDES, no Rio, um evento especial para debater a crise econômica e formas para contornar a situação. Com o tema "Investindo contra a crise e procurando voltar a crescer", o evento tem entre os convidados o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, e o secretário de Parcerias e Investimentos de Temer, Moreira Franco. Temas como ajuste fiscal, concessões, projetos de infraestrutura e relação do Brasil com outros países vão ser abordados pelos especialistas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da instituição. INVESTINDO CONTRA A CRISE E PROCURANDO VOLTAR A CRESCER QUANDO: quarta (14) e quinta (15) HORÁRIO: 10h às 17h30 ONDE: sede do BNDES - av. Chile, 330, 9º andar, Ed. Ventura (Torre Oeste), Rio INSCRIÇÕES: grátis; pelo site inae.org.