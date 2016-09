Polícia Civil se retrata após chamar ação de 'Operação Feminazi'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia do Paraná foi criticada nas redes sociais nesta segunda-feira (12) por batizar uma ação policial de "Operação Feminazi". O termo, pejorativo, costuma ser usado em referência a feministas.

Na ação, ocorrida na segunda, uma quadrilha de 13 pessoas suspeitas de traficarem drogas foi presa em Paranavaí (PR). Três membros da quadrilha eram mulheres, inclusive a identificada como líder, de 37 anos. Ela cumpre, atualmente, prisão domiciliar e se trata com hemodiálise três vezes por semana, devido a um problema nos rins.

A operação foi chamada de "Feminazi" pelo fato de a quadrilha ser liderada por uma mulher, informou a Polícia Civil do Paraná. Após ser criticada em redes sociais pela escolha do nome, a polícia se retratou e retirou a menção ao nome do seu comunicado.

"O Departamento da Polícia Civil do Paraná informa que não teve nenhuma intenção de desrespeitar o movimento feminista", disse a instituição em nota. "A Direção da Polícia Civil expediu uma recomendação aos delegados para que redobrem a atenção no momento em que dão nome às operações para evitar qualquer tipo de transtorno."

Segundo a polícia, a líder da quadrilha é responsável por "toda a logística de tráfico de drogas em Paranavaí", cidade no noroeste do Paraná com 86 mil habitantes.