Cozinha Clássica

Cozinha Classica da S.C.A. Curitiba (foto: Marcelo Stammer) Cozinha assinada pelas arquitetas do escritorio Olga Bergamini Arquitetura (foto: Nenad Radovanovic) Cozinha Retro assinada pelos arquitetos Sergio Valliatti Jr. e Luciana Patrao (foto: Raphael Briest)

O visual retrô volta com tudo como tendência. Aplicado em cozinhas, fazem do local mais aconchegante, com gostinho de reunião de amigos e familiares. O charme está no equilíbrio de um visual de vanguarda com o ar tecnológico dos eletros.

ABERTA PARA A NATUREZA

O banheiro assinado pela arquiteta Claudia Pereira recebeu o Limestone Vermont, da NPK Mármores, em toda sua extensão. Localizado em uma residência em uma área de proteção ambiental, a vista foi priorizada durante todo o projeto. Os clientes, descendentes de italianos, foram categóricos: queriam algo que remetesse à região da Toscana.

MERCADO IMOBILIÁRIO

A S.C.A. Curitiba promoveu um bate-papo com Henrique Penteado Teixeira, gerente comercial da Cyrela sobre as tendências do mercado imobiliário para arquitetos, designers e decoradores. O evento também lançou a edição especial de Arquitetura e Decoração da revista Top View, que circula anualmente.