Falta de energia reduz distribuição de água em Curitiba e RMC

(foto: Divulgação)

A Sanepar informa que nesta terça-feira (13) estão sem energia vários centros de reservação de água em Curitiba, Piraquara e São José dos Pinhais. Na Capital, podem ficar sem água moradores das regiões do Bacacheri, Cajuru, Pinheirinho e São Francisco. Em Piraquara, o abastecimento ficará comprometido em toda a cidade. O fornecimento deve ser prejudicado parcialmente em São José dos Pinhais.



A Sanepar espera normalizar a distribuição de água de forma gradativa durante a madrugada.



Clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar podem ficar desabastecidos temporariamente. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.



A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdícios.



O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.