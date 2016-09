SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Michel Grondy ("Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças") resolveu fazer uma surpresa para os velhos amigos do White Stripes. Alguns dias após Jack White divulgar a inédita "City Lights", da ex-dupla, compilada na coletânea que recupera sua carreira "Acoustic Recordings 1998-2016", o cineasta francês montou um videoclipe para a canção como um "presente surpresa". No vídeo, uma pessoa elabora uma sequência de desenhos no vidro de um banheiro, enquanto toma banho. O presente é a quinta colaboração visual de Gondry com o White Stripes -ele dirigiu clipes para "Fell in Love With a Girl" e "The Denial Twist", entre outras. "City Lights" foi escrita para compor o quinto álbum de estúdio da banda, "Get Behind Me Satan", lançado em 2005, mas ficou esquecida até que White a revisitou em 2015, finalizando a composição neste ano. A canção é a primeira inédita da dupla a ser lançada desde 2008.