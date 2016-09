Tribunal de Contas aprova contas do governo Beto Richa de 2015

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) aprovou hoje, com ressalvas, as contas do governo Beto Richa (PSDB) de 2015. O relator do processo, conselheiro Ivens Linhares, apôs 17 ressalvas, 29 determinações e 4 recomendações ao balanço. O parecer foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros e auditores do órgão.

Também foi aprovada a instauração de um processo de Tomada de Contas Extraordinária em relação aos cancelamentos de empenhos, restos a pagar e despesas não empenhadas pelo governo no ano passado 2015. O objetivo é quantificar possíveis danos aos cofres públicos, além de identificar e propor sanções aos eventuais responsáveis pelos atrasos nos pagamentos a fornecedores durante o exercício passado.



Confira a matéria completa no blog Política em Debate