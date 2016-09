Anac pede para que Galaxy Note 7 seja desligado durante voos

O Galaxy Note 7 nem começou a ser vendido no Brasil, mas a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já parece estar preocupada com o uso do smartphone no território aéreo brasileiro. Seguindo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FFA), o órgão emitiu um alerta aos operadores de transporte aéreo do país.

"Devido a diversos incidentes causados pelas baterias de íons de lítio do modelo da Samsung, em diferentes lugares do mundo, a agência orienta que as empresas aéreas alertem os passageiros quanto aos riscos no transporte do aparelho nas aeronaves", justificou a Anac.

A agência sugere que passageiros e tripulantes não liguem nem recarreguem o aparelho dentro das aeronaves. A recomendação inclui ainda o pedido para que o Note 7 não seja transportado por passageiros ou tripulantes em bagagens despachadas, mas somente em bagagem de mão e desligado.