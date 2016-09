Trabalhadores em greve dão prazo para Petrobrás resolver impasse

A greve na Usina do Xisto (SIX) completou 13 dias nesta terça-feira,13, e os trabalhadores tomaram uma importante decisão. Em assembleia realizada na Sede Regional Sindical de São Mateus do Sul, na região Centro Sul do Paraná, foi deliberado que a Petrobras tem até a próxima quinta, 15, para apresentar uma proposta de acordo para pôr fim à paralisação.

Caso contrário, a categoria está disposta a radicalizar o movimento. “Ainda apostamos na negociação e a greve continua até a próxima reavaliação. Se não houver avanços, discutiremos a parada total de produção e ingresso de ação de dissídio coletivo na Justiça do Trabalho”, afirmou o presidente do Sindipetro PR e SC, Mário Dal Zot.

Uma nova assembleia está marcada para sexta-feira,16, às 10 horas, na Sede Regional de São Mateus, para avaliar uma possível nova proposta ou intensificar a greve.

O movimento paredista na SIX foi iniciado em 1º de setembro. O motivo é a imposição de uma nova tabela de turno pela Petrobras que reduz de oito para seis horas o período trabalhado no regime ininterrupto, mas que aumenta os dias laborados no mês e, consequentemente, diminui o número de folgas, causando prejuízos financeiros e para o convívio social e familiar dos trabalhadores. A mesma carga horária mensal representa 18 dias de trabalho e 12 de folga no turno de oito horas; já na tabela de seis horas seriam 24 dias de trabalho para apenas 6 de folga. Além disso, os petroleiros teriam uma redução salarial aproximada de 20% em decorrência da perda do adicional de HRA (Hora Repouso e Alimentação).