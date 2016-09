Atlético-PR busca vitória para mudar de patamar na tabela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o objetivo de voltar a brigar pelo G4, o Atlético-PR visita o Santa Cruz nesta quarta (14), no estádio Arruda, em Recife (PR). O jogo é válido pela 25ª rodada do Brasileiro. Até aqui com campanha irregular, o Atlético-PR tenta sua segunda vitória seguida na competição. Na última rodada, o time de Paulo Autuori venceu o Inter por 2 a 1 e chegou à oitava colocação, com 36 pontos. Para o treinador, o confronto desta quarta (14) pode decidir se a equipe paranaense vai brigar na parte de cima da tabela ou se terá que se contentar com a zona intermediária. “Temos que encarar como se fosse uma decisão porque é exatamente essa bifurcação que vai definir para onde nós queremos ir”, disse o treinador em entrevista coletiva. Sem um setor ofensivo que cause medo --o Atlético-PR tem o terceiro pior ataque, com 23 gols--, Autuori conta com o retorno do miolo de zaga titular, formada por Paulo André e Thiago Heleno, principais jogadores do que é atualmente a defesa menos vazada da competição, com 22 gols sofridos. O Santa Cruz, por outro lado, tenta se recuperar de sequência de nove jogos sem vencer na Série A. Na última partida, o time sofreu a virada e perdeu para o Sport por 5 a 3. O técnico Doriva não deve fazer grandes mudanças para esta quarta (14). Sem Grafite, ainda lesionado, o ataque deve ser formado novamente por Pisano, Keno e Brino Moraes. O time da casa chega à 25ª rodada na vice-lanterna, com 20 pontos. O Figueirense, que abre a zona de rebaixamento, tem 27 pontos, assim como o Inter, na 16ª colocação. SANTA CRUZ Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny Morais e Allan Vieira; Uillian Correia, Jadson e João Paulo; Pisano, Keno e Bruno Moraes. T.: Doriva ATLÉTICO-PR Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio, Hernani e Matheus Rossetto; Yago (Lucas Fernandes) e Pablo; André Lima. T.: Paulo Autuori Estádio: Arruda, em Recife (PE) Horário: 21h Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)