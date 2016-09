Sem vencer há 4 jogos, Grêmio mira reação no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio precisa encerrar o jejum de vitórias que já dura quatro rodadas no Brasileiro. Nesta quarta-feira (14), O time gaúcho visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas. Atual sexto colocado, com 37 pontos. o time gaúcho precisa vencer para não se distanciar do G4. O Grêmio está apenas três pontos atrás do Corinthians, atual quatro colocado. Sem vencer há quatro jogos, o Grêmio viu a liderança ficar cada vez mais longe. Por isso, torce por uma igualdade entre Palmeiras e Flamengo nesta quarta (14) para recuperar o terreno perdido para as equipes líderes do Nacional. “Nós mesmos nos cobramos muito para melhorar. Mas temos criado muitas chances e isso conta a favor também. Se tivermos oportunidade, precisamos matar”, afirmou o meio-campista Pedro Rocha. O técnico Roger Machado voltará a contar com o atacante Negueba, recuperado de contusão. Porém, ele deve ficar como opção na reserva do Grêmio. Douglas, suspenso, é desfalque certo no meio-campo. PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Matheus Jesus e Maycon; Rhayner (Roger), Clayson e Pottker. T.: Eduardo Baptista GRÊMIO Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Walace (Ramiro), Negueba, Pedro Rocha e Luan; Bolaños. .T: Roger Machado Estádio: Arena do Grêmio Horário: 21h Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)