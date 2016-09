Pane interrompe circulação no Metrô por mais de meia hora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha em um trem da linha 3-vermelha do Metrô interrompeu a circulação no sentido Corinthians-Itaquera por mais de meia hora no início da tarde desta terça-feira (13). Segundo o passageiro Fábio Gutemberg Borges, 24, que estava no primeiro vagão do trem, o problema aconteceu entre as estações Belém e Tatuapé. "É uma área descoberta [em que o metrô está no nível da rua, não embaixo da terra]. Acho que a roda saiu do trilho, porque começou a jogar as pedras pra cima, e o trem continuou correndo", diz.

Segundo o passageiro, foram dois solavancos. O primeiro quando teria havido o descarrilamento -que o Metrô nega ter ocorrido- e o segundo, o que ocasionou a parada do trem. De acordo com Borges, a sensação foi a de uma batida. "O segundo tranco fez um barulho muito grande, já na estação (Tatuapé). O impacto foi uma 'paulada', desligou todas as luzes (do trem)", afirma. Borges diz ainda que os passageiros foram imediatamente orientados a deixar o trem por causa de um "problema operacional".

A circulação no sentido Corinthians-Itaquera ficou interrompida das 14h02 às 14h35. A Companhia do Metropolitano de São Paulo diz que a falha no trem foi no sistema de tração. Ela nega ter havido descarrilamento ou feridos. O Metrô informa que o trem foi recolhido para manutenção. A companhia afirma que o transtorno aos passageiros foi minimizado por causa do horário, que não era de pico.