Após saída de Carlos Alberto e sem Rafael Moura, Figueirense recebe América

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na luta contra o rebaixamento, o Figueirense entra em campo nesta quarta-feira (14) sem um de seus principais jogadores, o atacante Rafael Moura. O duelo, contra o lanterna América-MG, está marcado para as 19h30 no Orlando Scarpelli. O artilheiro do time catarinense foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita e ficará afastado por pelo menos um mês. Ele já havia sido poupado no último domingo (11), na derrota por 3 a 1 para o São Paulo no Morumbi. A expectativa é que o atacante seja substituído por Rafael Silva. Além disso, o técnico Tuca Guimarães terá que lidar com a saída de Carlos Alberto. Sem dar muitas explicações, a diretoria do clube anunciou nesta terça (13) que o meia foi desligado do clube. Desde que chegou ao time, em abril de 2015, o jogador enfrentou uma série de lesões. No América, a novidade fica por conta do retorno do meia Matheusinho. Ele havia desfalcado a equipe mineira nas últimas partidas por conta de dores musculares na coxa. O time, no entanto, vai continuar sem o atacante Nilson, que segue lesionado e foi vetado pelo departamento médico. O zagueiro Alison, que também sente dores musculares, pode ser mais um desfalque. O Figueirense é o primeiro time da zona de rebaixamento, com 17 pontos -mesma quantidade que o Internacional, que é o 16º colocado por levar vantagem no número de vitórias. Já o América continua na lanterna, com 14 pontos -seis a menos do que o penúltimo colocado Santa Cruz. FIGUEIRENSE Gatito Fernandez; Ayrton, Werley, Bruno Alves e Marquinhos Pedroso; Jackson Caucaia, Ferrugem, Jefferson e Dodô; Rafael Silva e Lins. T.: Tuca Guimarães AMÉRICA-MG João Ricardo, Jonas, Sueliton, Éder Lima e Gilson; Leandro Guerreiro, Pablo, Juninho e Matheusinho; Osman e Nixon. T.: Enderson Moreira Estádio: Orlando Scarpelli, em Florianópolis Horário: 19h30 Árbitro: José Claudio Rocha Filho (SP)