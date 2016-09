Empresário ligado a Pimentel diz que operador queria ser seu sócio

BELA MEGALE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O empresário Felipe Andrade, alvo da 7ª fase da Operação Acrônimo deflagrada nesta terça-feira (13) disse, em depoimento a procuradores, que o operador Benedito Oliveira, o Bené, tinha interesse em ser seu sócio em uma franquia da hamburgueria Madero no interior de São Paulo. Segundo Márcio Paixão, advogado de Andrade, ele contou aos investigadores que foi apresentado a Bené pelo governador Fernando Pimentel em 2014 durante a campanha do petista ao governo de Minas Gerais. Andrade, que é filho de uma prima da ex-mulher de Pimentel, afirmou ainda que o petista apresentou Bené como alguém que tinha muita interlocução com empresários e que poderia ajudá-lo a encontrar um sócio investidor para o negócio. Na época, porém, o empresário ressaltou que não sabia que era Bené um dos responsáveis pela arrecadação da campanha de Pimentel. O próprio Bené teria se interessado no investimento durante as conversas. Amaral relatou que a sociedade só não prosperou porque Bené foi detido na deflagração da Operação Acrônimo, em 2015. Em seu acordo de delação premiada, Bené relatou outra versão. Conforme publicado na revista "Época", ele disse que o restaurante de Amaral foi beneficiado com cerca de R$ 800 mil que teriam como origem R$ 20 milhões pagos pela Caoa para ter isenção fiscal quando Pimentel foi ministro.