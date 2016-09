Cleo Pires faz topless em ensaio sem Photoshop

A atriz Cleo Pires voltou a agitar as redes sociais. Desta vez, por causa de um ensaio em que faz topless, o que deixou fãs babando. O ensaio faz parte de um projeto criado pelo diretor Leo Fuchs, chamado “Essa Minha Mulher”, e nele as fotos não passam por nenhum tratamento de imagem em Photoshop. Outras atrizes que participaram do projeto são Paloma Bernardi Deborah Secco e Fernanda Souza.

A cantora Ivete Sangalo provou que está em forma ao postar nas redes sociais uma foto usando um maiô vazado a bordo de um barco. Na legenda da foto, a cantora fez uma referência à música Azul da Cor do Mar, de Tim Maia: "Ah, se o mundo do inteiro me pudesse a ouvir, tenho tanto pra contar , dizer que aprendi (.. ). Azul da cor do mar. Mulher plena (risos). Toda sem respirar pra foto ficar de deusa. Amei!", escreveu ela, em tom de humor. E falando na morena, Ivete fechou contrato para cantar no Réveillon em um hotel de luxo de Fortaleza pela bagatela de R$ 1,5 milhão. Segundo o jornal Extra, os tickets para esse evento serão vendidos por R$ 900 por pessoa.

Christian Grey (interpretado por Jamie Dornan) e Anastasia Steele (Dakota Johnson) estão de volta no primeiro trailer de Cinquenta Tons Mais Escuros, divulgado ontem. Ao som de uma versão de Miguel para Crazy in Love, de Beyoncé, o trailer mostra cenas do casal em um baile de máscaras, assistindo a fogos de artifício e, como esperado, em momentos quentes no chuveiro. A trama gira em torno da tentativa do galã seduzir Anastasia de volta à sua vida. A garota propõe um novo acordo entre eles -desta vez, sem regras-, mas é confrontada por uma mulher do passado de Christian. Cinquenta Tons de Cinza, de 2015, dirigido por Sam Taylor-Johnson, arrecadou mais de R$ 1,8 bilhão ao redor do mundo. A sequência chega aos cinemas brasileiros no dia 10 de fevereiro de 2017 (a tempo do Dia dos Namorados nos Estados Unidos).

A Globo confirmou o novo apresentador da segunda temporada do The Voice Kids: André Marques. Ele vai substituir Tiago Leifert, que irá para o comando do "Big Brother Brasil", após Pedro Bial ter deixado o posto. O programa estreia em janeiro de 2017 e, até lá, Marques continua apresentando o "É de casa", exibido aos sábados na emissora. Os jurados da nova temporada do reality ainda não foram confirmados.

Os fãs do desenho Apenas Um Show receberam uma péssima notícia ontem: o Cartoon Network e J. G. Quintel, criador da série, anunciaram que não serão feitos novos episódios após o fim da próxima temporada. "Fazer Apenas Um Show vem sendo algo muito legal. Podemos contar todas as histórias que queremos, e fazer a escolha de seguir em frente exatamente da maneira que queríamos. Estamos muito orgulhosos e ansiosos para as pessoas verem como estamos preparando as coisas de uma maneira grandiosa", contou Quintel em entrevista ao site Deadline. A série está no ar desde 2010, já recebeu um prêmio Emmy e traz histórias bem-humoradas envolvendo o pássaro Mordecai e o guaxinim Rigby.

