Ano tem 27 casos confirmados

Novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde confirma 27 casos de dengue no ano epidemiológico iniciado em agosto deste ano. Além destes casos já confirmados por testes em laboratório, há ainda 716 casos suspeitos sob investigação. No total das primeiras semanas de agosto, foram 1.102 notificações da doença e 359 foram descartadas.

Enquanto isso, a campanha de vacinação contra a dengue nos municípios com altos índices no último ano epidemiológico continua problemática. A campanha que foi prorrogada até 24 de setembro, ainda está longe da meta na maioria destes municípios. Em Paranaguá, a cidade mais afetada pela dengue entre agosto de 2015 e julho deste ano, atingiu apenas 41% de cobertura do público alvo até a segunda-feira passada.