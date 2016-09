A gravata e os seus nós, sem complicação

A gravata é um acessório que atrai a atenção e ela pode ser poderosa em termos de imagem profissional. É o símbolo da elegância masculina e deve ser sempre muito bem escolhida compondo de modo harmônico com o terno. A origem da peça está ligada a um tipo “foulard”, para indicação de cargos, eram usados pelos soldados mercenários croatas em 1635, durante a guerra com franceses e suecos. A expressão “croates”, como eram chamados os soldados, deu origem à palavra gravata. Os franceses já usavam uma tira no pescoço chamada “plastron” e assim a moda foi lançada.



Maria Inês Borges da Silveira, consultora de Comportamento Profissional e Etiqueta Social, lembra que a escolha começa na compra. Para ela, a melhor escolha é que for feita com a composição 100% de seda. Elas podem ser mais caras, mas também são mais resistentes principalmente em relação a resistência das cores nas lavagens a seco. “Como a moda masculina é mais durável, pois passa por mudanças menos radicais, de uma temporada a outra, vale a pena investir em peças duradouras também”, diz a especialista.



Na opção do clássico, padronagens discretas, poucas cores, não há como errar. A gravata combina com camisas de manga longa e deve terminar logo ao meio ou ao fim da fivela do cinto da calça. Na dúvida na hora de escolher uma para uma entrevista de trabalho, almoço ou jantar de negócios opte pela clássica, tradicional e discreta.



Quanto aos nós, existem vários tipos, os mais conhecidos são: O nó americano ou four-in-hand mais simples; o nó semi — Windsor nó médio triangular; o nó Windsor ou inglês, triangulo largo mais formal e combina com colarinhos mais abertos.



Se você for alto e magro, opte por gravatas com riscas diagonais e nós menores (semi-Windsor). Para homens com ombros largos e porte atlético, gravatas mais largas e padrões maiores são as mais adequadas. Ombros mais estreitos, gravata mais fina. “A gravata sempre deve compor com o terno ou costume”, explica a especialista.

DICAS PARA A ESCOLHA DAS GRAVATAS

COLARINHOS

- O Francês é o básico e mais usado, por não ser tão pontudo e nem tão aberto, combina com rostos mais finos e compridos.

- O Italiano tem a ponta aberta e curta, normalmente combinam com o rosto formato oval o indicado para nós de gravatas mais volumosos.

- O Inglês é pontudo e mais longo, equilibra nos rostos redondos, mais cheios, pescoço e rosto largo.

- O Americano é mais esportivo ideal para o verão e não deve ser usado com gravata e quando usar deve ser com gravatas mais frouxas.

- Os alfinetes ajudam a introduzir um elemento horizontal. Indicados para pessoas rosto compridos e pescoço fino.

- Para o rosto oval, pode-se usar qualquer tipo de colarinho.

- Colarinhos puídos devem ser evitados.

GRAVATAS

- A gravata combina com camisas de manga longa e deve terminar logo ao meio ou ao fim da fivela do cinto da calça.

- O nó Windsor ou inglês, com triangulo largo mais formal e combina com colarinhos mais abertos.

- Quem é alto e magro deve optar por por gravatas com riscas diagonais e nós menores (semi-Windsor).

- Para homens com ombros largos e porte atlético, gravatas mais largas e padrões maiores são as mais adequadas.

- Ombros mais estreitos, gravata mais fina.