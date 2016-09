Ballet Magnificat no Teatro Guaíra

Balé: obra baseada na obra de Clive Staples Lewis (foto: Divulgação)

O espetáculo será hoje às 20h30, no Guairão. Stratagem é baseado na obra de Clive Staples Lewis Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz e aborda a luta entre o bem e o mal.



A premiada companhia cristã americana Ballet Magnificat chega a Curitiba com o espetáculo Stratagem baseado na obra de Clive Staples Lewis Cartas de um diabo a seu aprendiz. A clássica história da batalha do bem contra o mal a partir da perspectiva de um misterioso homem que busca revelar as fraquezas do ser humano e suas maiores tentações. A estratégia das trevas para confundir nobres sentimentos e a vitória esmagadora da fé e do amor ao próximo revela que o bem, sempre vencerá o mal.



SERVIÇO:

O quê: Ballet Magnificat! Stratagem

Quando: Hoje, às 20h30

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto – Guairão

Quanto: variam de R$ 50,00 a R$ 90,00

Taxa administrativa: R$ 6,00