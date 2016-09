Literatura de Refúgio na UFPR

O projeto de extensão Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH) promove, em parceria com o SESC Paço da Liberdade, a segunda edição do Literatura de Refúgio, iniciativa criada com o objetivo de levar ao público de Curitiba e região a reflexão sobre as questões migratórias por meio da literatura. Desta vez, o evento terá como foco a produção literária do Haiti, e será realizado amanhã.



Segundo João Arthur Grahl, professor de Letras da UFPR e coordenador do PBMIH, a ideia do encontro literário é colocar em contato migrantes, estudantes de Letras e a sociedade em geral por meio do formato do projeto: migrantes leem poemas e trechos de romances, contos e peças teatrais no original; os alunos de Letras traduzem o texto para o português e leem as versões traduzidas para o público, que participa em um bate-papo conduzido pelo professor.



A segunda edição aborda exclusivamente a literatura haitiana e contará com a leitura de autores como Jacques Roumain, Frankétienne.