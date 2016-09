Comec discute transporte na RMC

O presidente da Coordenação da Região Metropolitana (Comec), Omar Akel, esteve em Araucária na manhã de ontem para falar sobre assuntos do transporte coletivo na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) com o prefeito Rui Souza.

Entre os assuntos tratados estava os novos modelos de gestão do serviço de transporte público e a integração dos municípios da RMC com Curitiba. A preocupação tanto da Comec, quanto dos municípios da Grande Curitiba, é a de aprimorar os sistemas de transporte, modernizando a administração do serviço com o objetivo de melhorar o atendimento ao usuário diário.

Em Araucária, especificamente, além de tratar de assuntos relacionados a Integração do Transporte, Comec e administração discutiram os moldes de administração do serviço e o futuro do transporte coletivo no município.

São José dos Pinhais — Através do Programa Escola 1000 do Governo do Paraná, 19 escolas estaduais de São José dos Pinhais irão receber melhorias. Cada uma terá disponível o valor de R$ 100 mil para realizar obras de infraestrutura. O programa será lançado oficialmente no dia 27 de setembro e vai contemplar mil escolas da rede estadual.