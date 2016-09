Trânsito é tema de fórum em Curitiba

A Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), em parceria com o Centro Internacional de Formação de Atores Locais para América Latina (Cifal Curitiba), Instituto Renault e Ecovia Caminho do Mar, promovem hoje a quarta edição do Open Fórum Trânsito e Transformação. Criado em 2013, com o objetivo de ser um espaço de diálogo da sociedade sobre o trânsito, o evento terá como tema a relação entre álcool e direção e o impacto dessa combinação na saúde pública do Brasil.

“A relação entre álcool e direção parece ser um assunto já batido e desgastado da pauta por um trânsito mais seguro, mas, infelizmente, ainda é uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas no nosso país, justifica Evandro Vianna, diretor superintendente da Ecovia, empresa apoiadora do evento.