De acordo com o Simepar, os ventos fortes atingiram boa parte do Paraná, ontem, mas devem se afastar para o oceano a partir de hoje. Com isso, as rajadas de vento perdem força na Capital, que deve registrar durante o dia ventos de fraco a moderado, com velocidade entre 21 e 28 km/h. O calor também perde força. A tendência é de um dia com temperaturas amenas entre 10ºC e 21ºC.

Amanhã a mínima pode cair para 6ºC e a máxima fica na casa dos 20ºC. Na sexta ainda deve fazer frio na parte da manhã, mas o final de semana deve ter temperaturas mais altas. No domingo, segundo a previsão do Simepar, há possibilidde de ventos mais fortes em Curitiba — oscilando entre 43 a 50 km/h.

Quanto à chuva, ela deve ocorrer hoje nas regiões do Norte e Norte Pioneiro. Curitiba deve ter dia encoberto.