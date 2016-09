Radiação UV fica mais forte no sábado

Nem acabou o inverno e a previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) é de que até o próximo sábado o índice de radiação UV (ultravioleta) em todo o país vai exigir maior proteção. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é usar óculos com lentes que filtrem 100% do UV quando a radiação atinge 6. Até sábado, o UV máximo vai superar este índice em todo o Brasil, segundo o INPE. Os picos ficam com as regiões norte e nordeste onde deve variar de 11 até 12. No centro-oeste a variação pode ir de 10 a 11. No sudeste de 9 a 10 e no sul de 6 a 9.