Toquinho, violao inigualavel, aliando tecnica, virtuosismo e sensibilidade (foto: Divulgacao) MPB4, grupo que deu voz aos mais conhecidos compositores da música brasileira (foto: Divulgacao) Ivan Lins, agraciado com um Grammy de Melhor Album de MPB em 2015 (foto: Divulgacao)

O encontro musical entre Toquinho, Ivan Lins e MPB4 chega pela primeira vez a Curitiba. Com realização da Seven Entretenimento e Art Rec, a cidade recebe no sábado, dia 17 de setembro, o show 50 Anos de Música, em que esses três ícones da Música Popular Brasileira celebram meio século de bem-sucedidas carreiras que marcaram a história e a arte do País. A apresentação inédita acontece no palco do Teatro Positivo — Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21horas.



Os artistas se alternam entre momentos solo e outros dividindo o palco. O espetáculo estreou ano passado em São Paulo, e vem esgotando as entradas por onde passou.



O show relembrará as músicas mais famosas dos artistas. Toquinho, com seu violão inigualável, aliando técnica, virtuosismo e sensibilidade em sucessos como Aquarela e Samba de Orly. Ivan Lins, mestre das harmonias — agraciado com um Grammy de Melhor Álbum de MPB em 2015 — com as canções conhecidas no cenário internacional, como Dinorah e Começar de novo. E, por fim, Dalmo Medeiros (voz e percussão), Milton Santos Filho (voz e violão), Aquiles Rique Reis (voz e percussão) e Paulo Malaguti (voz, teclado e percussão) do grupo vocal MPB-4, grande intérprete dos mais conhecidos compositores da música brasileira, em canções inesquecíveis como Amigo é pra essas coisas e Roda viva.



Os músicos já foram companheiros de cena em outras ocasiões. Toquinho tocou com o MPB4 muitas vezes, tendo, inclusive gravado um CD e DVD juntos em 2008 (Toquinho e MPB4 – 40 anos de música). Com Ivan Lins a parceria aconteceu há pouco tempo, cerca de dois anos, embora já tivessem tido outros encontros esporádicos. Mas é a primeira vez que um projeto coloca os três artistas juntos no mesmo palco.



A inspiração para o show foi o aniversário dos cinquenta anos de carreira do Toquinho, que enxergou na data uma oportunidade ímpar de estar entre os amigos.



Os ingressos já estão disponíveis e variam de R$ 103,00 (meia-entrada) a R$ 358,00 (inteira), de acordo com o setor. Plateia Inferior Central — R$ 358,00 (inteira) e R$ 183,00 (meia-entrada) / Plateia Inferior Dir. e Esq — R$ 308,00 (inteira) e R$ 158,00 (meia-entrada) / Plateia Superior Central — R$ 258,00 (inteira) e R$ 133,00 (meia-entrada) / Plateia Inferior Dir. e Esq — R$ 198,00 (inteira) e R$ 103,00 (meia-entrada). A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos e programa de Benefícios do Teatro Positivo possuem 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. ****Já está incluso o valor de R$8,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, — e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação — de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 3315-0808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9hs às 18hs), na bilheteria do teatro Guaíra (de terça a sábado, das 12h às 21h) e pelo portal www.diskingressos.com.br.



SERVIÇO:

O quê: Toquinho, Ivan Lins e MPB4 Show 50 Anos de Música

Onde: Local: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Horários: Abertura do teatro: 20h /Início show: 21h15

Duração do show: cerca de 90 min

Quanto: variam de R$ 103,00 (meia-entrada) a R$ 358,00 (inteira), de acordo com o setor.