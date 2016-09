Por campanha, Alep dá folga a deputados

Ademar Traiano (PSDB): “Todos estarão no interior” (foto: Franklin de Freitas)

A Assembleia Legislativa vai paralisar os trabalhos e suspender as votações na última semana de setembro para liberar os deputados estaduais para a campanha para prefeito e vereador em suas bases eleitorais. A decisão foi anunciada ontem pelo presidente da Casa, Ademar Traiano (PSDB), sob a alegação de que os parlamentares precisam participar da eleição municipal. Apesar do “recesso branco” eleitoral, os deputados não terão desconto nos salários.

“Já está decidido. Não teremos sessão na última semana. Até porque todos estarão no interior. Eu mesmo terei uma área de quase 50 municípios onde atuo. E portanto, no período eleitoral se encerra no dia 28 de setembro. E é lógico que todos querem estar presentes ajudando seus amigos e companheiros nesse processo eleitoral”, alegou Traiano, em entrevista à rádio CBN.

O presidente da Assembleia não vê problemas em dar folga das sessões aos deputados por causa da eleição. “É normal. Eu tenho que compreender que os parlamentares têm uma vida política ligada ao interior do Paraná, às suas bases. Sobretudo em uma eleição para prefeito em todo o Estado. Há um desejo da participação dos deputados nesse processo”, afirmou.

A decisão contraria o discurso oficial de que a eleição não alteraria a rotina dos trabalhos do Legislativo estadual. Desde julho, as sessões das quartas-feiras já vinham sendo antecipadas para o período da manhã. E a partir do início de setembro, a Casa adotou a semana de dois dias, limitando as votações às segundas e terças-feiras.

“Nós estamos procurando fazer uma pauta de segunda a terça sem prejuízo das matérias que estão aqui pendentes na Casa. E liberamos a quarta-feira até o final do mês de setembro. Imagino eu que até quarta da semana que vem toda essa pauta deverá ser apreciada e o que me pedem as lideranças é que na última semana de setembro não tenhamos sessão porque é a semana final e derradeira das campanhas eleitorais”, justificou Traiano.

Câmara - O tucano voltou ainda a comparar o andamento dos trabalhos da Assembleia no período eleitoral ao da Câmara Federal, que em agosto limitou as votações a apenas duas semanas de agosto e a uma semana de setembro. “Em Brasília mesmo, os deputados federais estão tendo uma pauta muito curta”, justificou o presidente da Assembleia.

Apenas sete dos 54 deputados estaduais serem candidatos a prefeito: Requião Filho (PMDB), Tadeu Veneri (PT), Ney Leprevost (PSD) e Maria Victoria (PP) em Curitiba; Leonaldo Paranhos (PSC) e Márcio Pacheco (PPL) em Cascavel e Chico Brasileiro (PSD) em Foz do Iguaçu. Destes, Leprevost, Maria Victória e Chico Brasileiro se licenciaram dos cargos para disputar a eleição.