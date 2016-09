Segunda votação do pacote é adiada

Um pedido de vistas de de deputados de oposição adiou ontem a votação na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, das emendas apresentadas na véspera ao novo pacote de ajuste fiscal do governo Beto Richa. Com isso, a votação em segundo turno das medidas, prevista inicialmente para hoje, ficou para a segunda-feira da semana que vem. Hoje, a CCJ deve promover nova reunião extraordinária para discutir o assunto. Os parlamentares alegaram necessidade de mais tempo para avaliar as mais de 150 emendas apresentadas ao texto original dos projetos, que prevêem a criação de taxas sobre a exploração de recursos hídricos e minerais, e a permissão para a venda de imóveis e ações de estatais como Copel e Sanepar.

Na segunda-feira, cinco dos seis projetos que compõem o pacote foram aprovados. A intenção do governo era concluir a votação das propostas ainda esta semana. A justificativa é que por envolver matéria tributária, as medidas precisam ser aprovadas até 30 de setembro para entrarem em vigor em janeiro de 2017.

Com as taxas, o governo estima que deve arrecadar R$ 100 milhões anuais. Já no caso das ações, a expectativa é de uma arrecadação de até R$ 2 bilhões. O Estado alega que as medidas são necessárias para garantir recursos para investimentos diante da queda de arrecadação provocada pela crise.

A bancada de oposição apresentou emendas para impedir a venda das ações das estatais alegando que isso abriria caminho para a privatização. O governo nega afirmando que o projeto deixa claro que as ações só serão vendidas com a condição de que o Estado mantenha o controle das empresas.