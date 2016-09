Em cima do muro

(foto: Zeca Ribeiro)

Ninguém da bancada paranaense votou contra a cassação do mandato de Eduardo Cunha (PMDB) na madrugada de terça-feira, mas deputados Alfredo Kaefer (PSL) e Nelson Meurer (PP) se abstiveram da votação, o que poderia ajudar Cunha indiretamente. Outros três deputados não compareceram à sessão: Fernando Francischini (SD), Takayma (PSC) e Toninho Wandscheer (Pros). Sendo assim, a bancada paranaense registrou 25 votos favoráveis ao relatório do Conselho de Ética. Cunha foi cassado, na noite de segunda-feira, com 450 votos a favor e 10 contrários. Foram registradas, ainda, nove abstenções e 42 ausências do plenário. A assessoria de imprensa de Francischini informou que ele está licença da Câmara há dois meses para tratamento de doença do filho.

Novo Ibope

O Ibope registrou ontem nova pesquisa sobre a eleição para prefeito de Curitiba. O instituto pretende ouvir 805 eleitores até a próxima segunda-feira, quando o resultado deve ser divulgado. O levantamento foi encomendado pela RPC TV e tem margem de erro de 3% para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número PR-01610/201.

Denúncias

O Comitê Eleitoral da OAB Paraná, criado para receber informações sobre irregularidades na campanha deste ano, já recebeu 305 denúncias desde 8 de agosto, quando foi instalado. Segundo a coordenadora do trabalho, a advogada Zuleika Giotto, 122 casos foram encaminhados para o Ministério Público Eleitoral, a quem cabe ajuizar ações. Entre as irregularidades denunciadas, diz Zuleika Giotto, estão propaganda irregular, oferta de combustíveis para o eleitor usar o adesivo de determinado candidato no carro, troca de favores, uso da máquia pública, servidores trabalhando em campanha em horário de expediente, distribuição de materiais em templos e escolas e candidatos pedindo votos em templos e espaços públicos.

Reta final

Do total de denúncias, que abrangem 60 municípios do estado, 274 foram encaminhadas pelo aplicativo OAB Contra o Caixa Dois, que pode ser baixado sem custos no Google Play e no iTunes. As demais foram enviadas por e-mail. A tendência, avalia a advogada, é que o número de denúncias aumente nesta reta final de campanha. “Só no último fim de semana, recebemos 58 denúncias. Em Curitiba o volume ainda é pequeno, a maioria é de municípios do interior”, afirma.

Paranaguá

Pesquisa do Instituto IRG sobre as eleições para prefeito de Paranaguá (Litoral do Estado) divulgada hoje aponta que o candidato do PSC, André Pioli, lidera a disputa com 44,14% das intenções de voto, contra 20,87% do candidato do PV, Marcelo Roque; e 14,31% de Alceuzinho (DEM). Em seguida, aparecem os candidatos do PSOL, Professor Hermes, com 2,19%; do PT, Professor Jozelito, com 1,39%; Ricardo, do PP, com 1,39% e Gerson Bagé, do PRB, com 1,19%. A pesquisa ouviu 500 eleitores entre os dias 08 e 10 de Setembro com grau de confiança correspondente a 95% para uma margem estimada de erro de 4,4%. O levantamento está registrado no TSE sob o número PR-05307/2016 e foi contratada pelo jornal Folha do Litoral.