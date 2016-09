Paraná discute corredor rodoviário de integração com vizinhos

Um corredor rodoviário único, integrando Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul, com adequações e implantação de trechos, foi uma das propostas discutidas nesta terça-feira (13), em Curitiba, durante reunião da Comissão de Infraestrutura do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul). Participaram secretários de Infraestrutura e técnicos dos quatro estados.

A proposta foi apresentada pelo secretário da Infraestrutura e Logística do Paraná, José Richa Filho, que também mostrou as ações que o Estado está aplicando para melhorar a gestão de projetos e obras de engenharia. Entre as ações, o secretário apresentou os cadernos orientadores para contratação de projetos e obras de engenharia, e a plataforma BIM – Modelagem de Informação da Construção.

As obras rodoviárias de integração colocadas em discussão envolveriam as rodovias federais BR 163, BR-487/158, BR-153, BR-476 e BR-101, incluindo continuidade de processo de concessão, adequação e implantação de trechos. Na malha estadual, as obras seriam no corredor PRC 280, no Noroeste de Santa Catarina. No total, o corredor único teria aproximadamente 1,5 mil quilômetros, dos quais 40 km no Paraná.

CORREDOR DE INTEGRAÇÃO - “A ideia é ligar os quatro estados, formando um corredor de integração no lugar de uma malha que hoje está picoteada, que será importante para o país todo”, disse o secretário José Richa Filho. A próxima etapa será a avaliação, por parte de cada estado, das necessidades e prioridades dos trechos estaduais. “Vamos compilar tudo num caderno único e levar ao governo federal”, Richa Filho.

Participaram da reunião, na agência paranaense do BRDE, o secretário-executivo do Codesul, Antonio Carlos Bettega, os secretários da Infraestrutura de Santa Catarina, João Carlos Ecker, e do Mato Grosso do Sul, Ednei Marcelo Miglioli, o diretor de Infraestrutura e Transporte do Rio Grande do Sul, Ivan Bertual. Também participaram o secretário do Codesul Vicente Bogo (RS) e o diretor-geral da Paraná Edificações, Luiz Fernando Jamur.

TRANSPARÊNCIA – Ao apresentar as ações do Paraná para melhorar a gestão de projetos e obras de engenharia, o secretário José Richa Filho disse que as medidas adotadas trazem agilidade, redução de custos e transparência nos processos. “Isso é o que a população e os órgãos fiscalizadores pedem muito ao setor público. A plataforma BIM, por exemplo, oferece essa transparência, ao unir diversas ferramentas que trabalham de forma isolada”.

Ele destacou que, ao utilizar ferramentas como o BIM, se chega a um bom projeto de engenharia. “Com um bom projeto, evitamos o problema com aditivos, o que é muito comum e bastante questionado também pela população e os órgãos fiscalizadores”, acrescentou o secretário.

A metodologia BIM propicia a melhoraria da qualidade dos projetos, que deixam de ser apenas desenhados e passam a ser modelados em 3D com informações sobre as características da atividade, custos de materiais e mão de obra. A plataforma estimula o trabalho colaborativo entre projetistas e melhora a precisão dos custos com a obra.

TRABALHO EM BLOCO - O Codesul trabalha com 14 comissões temáticas em todas as áreas de governo, entre elas a de Infraestrutura. “É uma determinação do governador Beto Richa, que preside o Codesul, dar ênfase a essas comissões, possibilitando uma ação integrada dos quatro estados, já que o trabalho em bloco rende mais e ganha mais força política”, disse o secretário-executivo do Conselho, Antonio Carlos Bettega.

“É importante que o governo federal veja que essa região atua de forma compartilhada, com os mesmos interesses e problemas comuns na área de infraestrutura e logística”, afirmou o diretor de Infraestrutura e Transportes do RS, Ivan Bortual. “E o Codesul é o fórum para discussão e criação de elementos conjuntos que possam ser levadas ao governo federal”, acrescentou.

O secretário José Richa Filho destacou que os estados do Codesul são grandes produtores e lembrou que o agronegócio é o setor que vem segurando a economia nacional e, por isso, precisa de uma infraestrutura adequada para crescer. “O importante é discutir as questões comuns à região de forma integrada”.

O secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, João Carlos Ecker, também falou da importância do encontro. “Esse é momento ideal para discutirmos infraestrutura, porque é preciso mudar o cenário atual do país. Não podemos falar em desenvolvimento sem investir em portos, aeroportos, ferrovias e rodovias”, afirmou.