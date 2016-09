Linhares: alerta para despesas não empenhadas (foto: Franklin de Freitas)

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) aprovou ontem, com ressalvas, as contas do governo do Paraná referentes ao exercício de 2015. A proposta de voto do relator do processo, conselheiro Ivens Linhares, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros e auditores reunidos no Pleno, durante sessão extraordinária do colegiado.

O superávit primário das contas estaduais em 2015, que ficou em R$ 1,863 bilhão, foi 54,86% menor que a meta inicial estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de R$ 4,128 bilhões. Quando comparado ao valor estabelecido pela Lei nº 18.532/15, contudo – que alterou o disposto na LDO – ele representa aumento de 227,22%.

Em relação à recuperação da dívida ativa, houve uma diminuição entre os exercícios de 2014 (3,24%) e 2015 (2,22%). O saldo da dívida ativa ao final de 2015 apresentou acréscimo nominal de R$ 2,1 bilhões, o que corresponde a aumento de 11,36% em relação ao saldo do ano anterior, que foi de R$ 18,8 bilhões. A variação acumulada do saldo dos últimos quatro anos é de 38,28%.

No aspecto financeiro, as receitas correntes apresentaram aumento de 8,85% entre 2014 e 2015, atingindo R$ 38,4 bilhões; por sua vez, a maior fonte de receita do governo estadual, que são as receitas tributárias – formadas pelo recolhimento de impostos e taxas – teve crescimento real – acima da inflação – de 1,83%, chegando a R$ 30,5 bilhões.

Déficit - Os gastos com pessoal caíram 5,15% em termos reais, passando de R$ 16,3 bilhões em 2014 para R$ 15,5 bilhões em 2015. Redução significativa foi observada na conta de investimentos: 47,32% em termos reais, chegando a R$ 1,371 bilhão no ano passado.

Ivens Linhares propôs 17 ressalvas, 29 determinações e 4 recomendações ao balanço. Entre as ressalvas estão o déficit nos investimentos em ciência e tecnologia. O mesmo não ocorreu na área de Ciência e Tecnologia. “Não foi aplicado o percentual exigido constitucionalmente, equivalente a 2% da receita tributária, uma vez que o valor apurado, de R$ 312 milhões, corresponde a 1,67% da base de cálculo”, apontou o relator.

O TCE vai instaurar Tomada de Contas Extraordinária em relação aos cancelamentos de empenhos, restos a pagar e despesas não empenhadas pelo governo no ano passado. O objetivo é quantificar possíveis danos ao erário e identificar e propor sanções aos eventuais responsáveis pelos atrasos nos pagamentos a fornecedores durante o exercício passado.