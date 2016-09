Greca quer ampliar atendimento do SUS

O candidato do PMN à prefeitura de Curitiba, Rafael Greca, anunciou em visita a Federação dos Hospitais do Paraná e ao Conselho Regional de Medicina do Paraná, a intenção de pretende ampliar o número de leitos do Sistema Único de Saúde na capital paranaense e criar um conselho permanente de saúde pública. Greca disse que vai priorizar a melhoria da gestão da saúde pública, nas estruturas já existentes, com a participação de todas as instituições de saúde em um conselho consultivo. Para o ex-prefeito, a falta de diálogo e entendimento entre os hospitais e a prefeitura tem gerado problemas como a redução do número de leitos do SUS. Segundo ele, entre janeiro de 2013 e junho de 2016 foram fechados 576 leitos.