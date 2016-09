Leprevost apresenta plano a procuradores

O candidato a prefeito do PSD, Ney Leprevost apresentou na tarde de ontem seu Plano de Governo aos procuradores da Prefeitura de Curitiba. “Gostaria de firmar um compromisso com a classe de convocar os aprovados no último concurso público, o fortalecimento da autonomia dos procuradores e submeter aos procuradores, com poder de veto, a nomeação do novo procurador geral do Município”, disse.

Leprevost explicou seu programa de Gestão Inteligente na administração da cidade, com o uso intensivo das tecnologias digitais, como a marcação de consultas online e disse ter seriedade e competência para enfrentar os desafios que a cidade apresenta na saúde, educação, e transporte coletivo.