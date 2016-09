Com arbitragem polêmica, Paraná perde para visitante goleador

O gol anulado por impedimento: Diego Tavares na mesma linha do zagueiro (foto: Reproducao/Premiere) O penalti em Karanga: arbitro nao marcou (foto: Reproducao/Premiere) Queiroz lamenta chance perdida (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube perdeu por 2 a 1 para o Vila Nova, nessa terça-feira (dia 13) na Vila Capanema, pela 25ª rodada da Série B. Com o resultado, o time paranaense caiu para a 12ª posição na tabela, com 33 pontos – cinco pontos acima da zona de rebaixamento. A equipe goiana está na 8ª colocação, com 38 pontos.

O jogo teve dois lances polêmicos de arbitragem, ambos com prejuízo para o time paranaense. Aos 10 minutos do 1º tempo, Karanga caiu na área ao dividir com o zagueiro. O árbitro nada marcou. O replay mostrou que o atacante foi derrubado. Aos 28 do 2º, a arbitragem anulou gol do Paraná, por impedimento. Pela imagem da TV, a impressão é que Diego Tavares, autor desse gol, estava na mesma linha e, portanto, em posição legal.

O zagueiro Alisson, do Paraná, também reclamou do lance do segundo gol do Vila Nova, em cobrança de falta. "Não houve falta no lance", disse o jogador. "A arbitragem prejudicou muito hoje", declarou.

DESEMPENHO

O Paraná foi melhor na maior parte do tempo e criou mais chances. Chegou a colocar duas bolas na trave. O Vila Nova pouco atacou no segundo tempo e, mesmo assim, saiu com a vitória. "Perdemos chances claras ali. E eles quase não criaram nada", resumiu o zagueiro Alisson.

FATOR CAMPO

O Vila Nova é um “visitante goleador”. É o time que mais marcou gols fora de casa: 22 gols em 13 partidas. O Paraná, por exemplo, fez apenas 11 gols em 13 jogos como mandante. O time goiano ampliou sua sequência invicta fora de casa: agora soma sete partidas sem perder como visitante (quatro vitórias e três empates)

FASE

O Paraná não perdia há três partidas: vinha de duas vitórias e um empate.

TÉCNICO

Esse foi o 16º jogo do técnico Marcelo Martelotte no Paraná. Ele soma agora 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas – aproveitamento de 41,7% dos pontos. O técnico anterior, Claudinei Oliveira, teve esse mesmo desempenho, somando 41,7% dos pontos nos 8 jogos pelo clube na Série B 2016.

ESCALAÇÕES

Os desfalques do Paraná eram Leandro Silva, Leonardo, Rafael Carioca, Cristian, Válber, Murilo Rangel e Henrique. Martelotte manteve o time no esquema tático 4-2-3-1. A linha de três tinha Tavares (direita), Nadson (centro) e Queiroz (esquerda). O Vila Nova não tinha o atacante Vandinho e o volante Victor Bolt.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com gol. Já aos 2 minutos, em jogada bem trabalhada, o Vila Nova fez 1 a 0, com Moisés. O Paraná reagiu e criou boas chances com cruzamentos para Karanga e lançamentos nas costas da defesa. O empate saiu aos 26, após escanteio de Nadson e cabeceio de Alisson. O jogo ficou equilibrado e com poucas jogadas ofensivas. Aos 41, em chute de fora da área, Queiroz acertou a trave.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou truncado. As poucas jogadas ofensivas eram do Paraná, que tinha o lançamento nas costas da defesa como principal arma. O Vila Nova ficou recuado e pouco atacou. Aos 24, troca de centroavantes: saiu Karanga e entrou Lúcio Flávio. Aos 32, troca de atacantes: saiu Queiroz e entrou Yan Philippe. A partir dos 20 minutos, o time paranaense tomou conta do jogo e criou várias chances. Queiroz e Tavares desperdiçaram todas. O Vila Nova fez o gol da vitória em um dos raros ataques, aos 37. Fabinho cobrou falta na meia-lua e acertou no ângulo.

ESTATÍSTICAS

O Paraná teve 63% de posse de bola, 14 finalizações (7 certas), 87% de precisão nos passes e 6 escanteios. O Vila Nova somou 12 finalizações (4 certas), 77% nos passes e 2 escanteios. Os dados são do Footstats.

PARANÁ 1 x 2 VILA NOVA

Paraná: Marcos; Lucas Taylor, Alisson, João Paulo e Henrique Gelain; Anderson Uchôa, Lucas Otávio, Diego Tavares, Nadson e Guilherme Queiroz (Yan Philippe); Karanga (Lúcio Flávio). Técnico: Marcelo Martelotte

Vila Nova: Saulo; Maguinho; Guilherme Teixeira, Reginaldo e Marcelo Cordeiro; Fagner (Jefferson Feijão), Caíque (Roger), Geovane, Fabinho e Moisés; Patrick (Joãozinho). Técnico: Guilherme Alves

Gols: Moisés (2-1º), Alisson (26-1º), Fabinho (37-2º),

Cartões amarelos: Karanga, Diego Tavares (P). Caíque, Reginaldo

(VN).

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Público: 1.886 pagantes (2.662 total)

Local: Vila Capanema

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

2 – Gol do Vila Nova. Patrick faz o pivô na área e toca para Moisés, que chuta no canto.

10 – Karanga invade a área e cai ao dividir com o zagueiro. O Paraná pede pênalti.

13 – Lucas Taylor cruza na medida. Karanga cabeceia forte. O goleiro espalma.

16 – Lançamento nas costas da defesa. Tavares entra livre, mas finaliza de joelho, sobre o gol.

17 – Moisés invade a área, dribla Alisson e chuta cruzado. Marcos espalma.

26 – Gol do Paraná. Nadson bate escanteio. Alisson cabeceia no ângulo.

33 – Marcelo Cordeiro cruza. Patrick chuta sobre o gol.

41 – Queiroz arrisca de fora da área e acerta a trave.

Segundo tempo

16 – Tavares cruza rasteiro da direita. Na pequena área, Queiroz finaliza. O goleiro abafa.

23 – Queiroz lança. Karanga entra nas costas da defesa e chuta cruzado, para fora.

27 – Tavares invade a área e cruza. Queiroz cabeceia para fora.

28 – Nadson enfia. Tavares sai nas costas da defesa e chuta na saída do goleiro. Gol. O árbitro anula, por impedimento.

30 – Queiroz chuta. O goleiro espalma. Tavares pega o rebote na área e chuta. O goleiro espalma. A bola bate no travessão.

31 – Tavares dribla o último zagueiro, invade a área e chuta. A bola passa perto, ao lado.

37 – Gol do Vila Nova. Falta na meia-lua. Fabinho no ângulo, forte.