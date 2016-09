Pesquisas (I)

Duas pesquisas sobre a corrida eleitoral, divulgadas ontem (13), movimentaram os bastidores políticos em Campo Mourão e em Paranaguá - Noroeste e Litoral do Estado, respectivamente. Em Campo Mourão, o levantamento do Instituto IRG Consultoria & Pesquisa indica liderança folgada do ex-prefeito Tauillo Tezelli (PPS), com 45% das intenções de voto. A novidade está no avanço de Rodrigo Salvadori (PSD), que aparece agora à frente da prefeita Regina Dubay (PR) - 21,41% a 18,89%. Na pesquisa anterior, Regina estava em segundo. Professor Evaldo Bertoldi (Psol) está em quarto, com 2,27%. Foram ouvidos 400 eleitores de 8 a 11 de setembro e está registrado no TSE sob o número PR- 02317/2016.

Pesquisas (II)

O IRG também divulgou pesquisa em Paranaguá. O jornalista André Pioli (PSC) manteve a liderança com 44%, seguido por Marcelo Roque (PV) com 20,87% e Alceuzinho Maron (DEM) com 14,31%. Professor Hermes (Psol) tem 2,19%, Professor Jozelito (PT) e Ricardo (PP) - 1,39%, e Gerson Bagé (PRB) 1,19%. Não sabe - 7,36% e nenhum - 7,16%. Os números foram divulgados pela Folha do Litoral. Foram 500 entrevistas e o registro no TSE é o PR-05307/2016.

Pesquisas (III)

O Ibope registrou ontem mais uma rodada de pesquisa da intenção de voto a prefeito de Curitiba. Serão 805 entrevistas com a divulgação dos dados previstos para segunda-feira (19). A RPC contratou o levantamento, ao custo de R$ 55.211,013, que está registrado no TSE sob o número PR-01610/2016.

Licença interrompida

O deputado Paranhos (PSC) pediu ontem à mesa diretora da Assembleia Legislativa a interrupção da licença parlamentar para disputa da prefeitura de Cascavel. Paranhos quer “participar do processo deliberativo das proposições oriundas da mensagem do Executivo”. Ele considera “importante” a sua “manifestação e posicionamento parlamentar frente às matérias em cumprimento da representação dos interesses da população do Paraná”.

Tchau, Cunha!

Por 450 votos favoráveis, 10 votos contrários e 9 abstenções, a Câmara dos Deputados cassou o mandato de Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Após o presidente Rodrigo Maia (DEM) anunciar o resultado, o ex-deputado foi escoltado por um forte aparato policial aos gritos de “Fora Cunha”.

Toxicológicos

O deputado Vitor Valim (PMDB-CE) apresentou projeto de lei complementar que determina a obrigatoriedade de apresentação de exame toxicológico para candidatos diplomados para qualquer cargo eletivo (presidente, governador, prefeito, deputado e vereador). Será que passa?

Indeferida

A Justiça Eleitoral de Peabiru indeferiu os 18 candidatos a vereador da coligação “Juntos podemos mais”. A chapa indeferida apoia, ou apoiaria, o candidato a prefeito Júlio Frare (PR). São candidatos de sete partidos – PR, PDT, PPS, PSC PSB, PEN e PT do B -, incluindo quatro atuais vereadores. O motivo? Faltou documentação na hora do registro. A coligação pode recorrer,