Líder rebelde anuncia cessar fogo

O líder separatista Alexander Zakharchenko, que comanda a guerrilha no leste da Ucrânia, anunciou ontem um cessar fogo unilateral a ser iniciado hoje, um passo que pode resultar na resolução do conflito que se arrasta por mais de dois anos. O conflito entre separatistas apoiados pela Rússia e as tropas do governo ucraniano já deixou mais de 9,5 mil mortos desde abril de 2014. Ambos os lados assinaram um acordo de paz no ano passado em Minsk, Bielorrússia, mas este nunca foi respeitado.

No anúncio de ontem, transmitido pela televisão russa, Zakharchenko culpou o governo em Kiev pela “falta de vontade em resolver o problema de forma pacífica”. Ele afirmou também estar “completamente comprometido com o acordo de Minsk” e disse que o vê como “a única solução”.

É a primeira vez que os separatistas, que são amplamente vistos como comandados por Moscou, chegam com a ideia de um cessar fogo unilateral. O anúncio acontece poucas horas após o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, afirmar esperar que o Parlamento vote rapidamente uma emenda constitucional garantindo autonomia à região.