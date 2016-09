Turquia pede prisão do clérigo

A agência estatal de notícias da Turquia, Anadolu, informou ontem que o ministério da Justiça enviou aos Estados Unidos o pedido formal de prisão e extradição do clérigo Fetullah Gulen, acusado de orquestrar a tentativa fracassada de golpe no mês de julho.

O pedido foi enviado informa que Gullen, que vive no Estado da Pensilvânia, “deu ordens e comandou” a violenta tentativa de golpe que terminou com a morte de 270 pessoas. Ele nega qualquer envolvimento.

No mês passado, durante uma visita do vice-presidente Joe Biden, o presidente Recep Tayyip Erdogan afirmou que o acordo de extradição firmado entre os dois países permite que esses tipos de indivíduo possam ao menos ser detidos e colocados sob vigilância.