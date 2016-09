ATUAÇÕES: Diego Tavares foi o melhor do Paraná Clube

Diego Tavares: quatro cruzamentos perigosos e um chute na trave (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube não teve uma atuação boa a ponto de merecer elogios. Mas jogou o suficiente para dominar o Vila Nova. O time paranaense merecia vencer, até com alguma facilidade, até porque a equipe goiana sentiu o desgaste físico no segundo tempo e não jogou. A arbitragem pesou contra o Paraná. No aspecto individual, o Paraná apresentou alguns destaques, como Diego Tavares e Nadson. Veja as notas para os jogadores:



Marcos (6,0)

Fez duas defesas. Não teve culpa nos gols. Razoável na reposição.

Lucas Taylor (6,0)

Um bom cruzamento – desperdiçado por Karanga. Eficiente na marcação e na saída de bola.

Alisson (6,5)

Marcou um gol. Irregular na marcação. Driblado em lance fácil.

João Paulo (5,5)

Problemas de posicionamento e em lances de possível desarme.

Henrique Gelain (6,0)

Foi o jogador do time com mais desarmes (8). Razoável com a bola.

Anderson Uchôa (6,0)

Distribuiu bem o jogo no meio e foi razoável na marcação.

Lucas Otávio (6,0)

Bem no apoio. Razoável na marcação. Um errinho.

Diego Tavares (7,0)

Criou as melhores chances. Quatro bons cruzamentos e um chute perigoso.

Nadson (6,5)

Criou duas boas chances de gol. Mostrou visão e habilidade.

Guilherme Queiroz (6,0)

Colocou uma bola na trave. Muitos erros, mas perigoso nos lances próximos à área.

Yan Philippe (sem nota)

Entrou aos 32-2º. Jogou pouco tempo.

Fernando Karanga (5,5)

Uma finalização perigosa. Brigou bastante, mas perdeu chances.

Lúcio Flávio (5,5)

Entrou aos 24-2º. Sumiu em campo. Ajudou pouco.