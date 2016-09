Após protesto de sem-teto, encontro de Haddad com ativistas culturais acaba antes da hora

GIBA BERGAMIM JR SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Fernando Haddad (PT), enfrentou uma manifestação de moradores de rua quando falava com grupos culturais na praça Roosevelt na noite desta terça-feira (13). O evento foi encerrado antes do horário previsto depois que um grupo de sem-teto que vive sob o viaduto Alcântara Machado, na região do Brás (centro), interrompeu as falas do prefeito com xingamentos. Os manifestantes questionam o fato de a prefeitura ter pedido a reintegração de posse da área, marcada para 13 de novembro. Haddad convidou um dos moradores para falar sobre a questão. "Quero saber porque o senhor quer tirar todo esse povo de lá do viaduto sem direito a nada. O senhor marcou a reintegração de posse e agora a PM vai lá tirar a gente com bala de borracha", disse o sem-teto, identificado como Henrique. Após ouvir reclamações de correligionários que estavam ali para falar de cultura, Haddad pediu calma. "Esse povo é sofrido e temos que ouvir", afirmou. Segundo Haddad, a primeira reintegração de posse prevista ali havia sido para marcada em dezembro do ano passado e foi adiada várias vezes após negociações. O prefeito disse que a reintegração segue orientação do Corpo de Bombeiros. A corporação diz que a área é perigosa para os moradores. "Os bombeiros fizeram um laudo classificando ali como área de risco. Em qualquer área de risco, credenciamos e incluímos as pessoas no bolsa aluguel e só aí fazemos a desmobilização ", disse, após ser interrompido várias vezes. Em meio às discussões, uma das locutoras do evento disse que o encontro seria encerrado. Haddad deixou o local sem falar com jornalistas. A assessoria de imprensa da campanha disse que deve haver uma reunião com os moradores do local para definir a questão. Os sem-teto são ligados ao Coletivo Autônomo de Trabalhadores Sociais e à Pastoral do Povo de Rua, coordenada pelo padre Júlio Lancellotti. Antes dos protestos, Haddad falou sobre iniciativas como o Circuito São Paulo de Cultura e sobre sua política de dialogar com integrantes do funk para debater opções de diversão na periferia após uma série de rolezinhos (encontros de grupos em shoppings) e a proliferação de bailes funk. Participaram do ato artistas como a cineasta Anna Muylaert e a crítica de cinema Marina Person.