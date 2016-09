Trânsito na divisa entre Curitiba e Pinhais será totalmente interditado

(foto: Divulgação/Comec)

A Comec (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba) informa que o trânsito na Avenida da Integração, na ponte do rio Atuba, será totalmente interditado a partir da próxima terça-feira (20). O fechamento total será por 41 dias, no período de 20 de setembro a 31 de outubro. A liberação parcial ocorrerá a partir do dia 01 de novembro.

A ponte do rio Atuba está localizada na divisa entre Pinhais e Curitiba e está sendo alargada para permitir a regularização dos passeios laterais, mantendo duas faixas de tráfego. Em julho ela já ficou totalmente interditada, por 20 dias, para concretagem das vigas de sustentação da ponte. Desta vez, a interdição será para concretagem da metade da laje da ponte e implantação das barreiras do lado de Pinhais.

A interdição no trânsito será feita pela Secretaria Municipal de Trânsito de Curitiba (Setran). Os motoristas de Curitiba que se deslocam para Pinhais, através da Av. da Integração, deverão fazer o desvio pela Estrada da Graciosa ou rua José Veríssimo pois a ponte estará bloqueada.

Foram colocadas faixas de desvio ao longo da Av da Integração (da rua José Abílio Machado até a rua Rio Guaiba). O desvio pode ser feito pela rua José de Oliveira Franco até a rua rio Jaguaribe. Na rua rio Jaguaribe o motorista se desloca até a rua Alberico Flores Bueno. Nesta via se dirige até a rua rio Juruá para chegar na Estrada da Graciosa. Outra opção é se deslocar pela rua José de Oliveira Franco até chegar na rua José Veríssimo.

Os motoristas que se deslocam de Pinhais, através da rua Jacob Macanham, deverão fazer o caminho contrário para chegar até Curitiba, ou seja, pegar a Estrada da Graciosa ou a rua José Veríssimo.

Já os pedestres e ciclistas poderão utilizar a pista ao lado da ponte do rio Atuba.

ÔNIBUS

A linha de ônibus C42-Pinhais/BairroAlto que circula neste trajeto também sofrerá alteração a partir de 20 de setembro. O itinerário será o mesmo realizado durante a interdição no mês de julho. Ao sair do Terminal de Pinhais o coletivo vai até o Conjunto Aquila, retorna pela Av. Maringá até a rua Mandaguaçu, acessa a rua José de Oliveira Franco e vai até o Terminal Bairro Alto.

Saindo do Terminal Bairro Alto o coletivo vai pela a rua José de Oliveira Franco até a rua Mandaguaçu, acessa a Av. Maringá até o Conjunto Aquila e retorna pela Av. Maringá para o Terminal de Pinhais pelo mesmo itinerário. Nesse período os ônibus utilizarão placas no para brisas identificando o sentido Terminal Pinhais ou Terminal Bairro Alto. O trecho entre o Terminal Bairro Alto até a ponte, pela Av. da Integração, poderá ser feito através das linhas urbanas 341-B.Alto/StaCandida e 342-B.Alto/Boa Vista.