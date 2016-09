Técnico do Paraná lamenta critério da arbitragem

O técnico do Paraná Clube, Marcelo Martelotte, lamentou o critério adotado pela arbitragem para marcar falta na meia-lua a favor do Vila Nova, aos 37 minutos do segundo tempo. Na cobrança dessa falta, o time goiano marcou o gol da vitória. “Foi uma falta bem discutível. Principalmente considerando o critério que ele vinha adotando na partida. Ele vinha deixando o jogo rolar. E, em um lance, você decide o jogo. Eles aproveitaram praticamente a única oportunidade que tiveram”, declarou.

Martelotte fez uma avaliação positivo do desempenho da equipe. “No meu ponto de vista, uma boa atuação nossa, com superioridade, mas que não foi convertida em gols”, disse. “Observando nossa atuação sábado e hoje acredito que a gente tenha recuperado (o bom desempenho). Mesmo saindo perdendo hoje, tivemos o controle do jogo”, comentou. “Fizemos um bom primeiro tempo, um segundo tempo ainda melhor”, analisou.