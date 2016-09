Carteiros podem iniciar paralisação

Os carteiros do Paraná fazem, hoje, várias assembleias para deflagração de greve no Estado, marcada para começar a partir das 22 horas de hoje. Em Curitiba, estão marcadas assembleias na sede do Sintcom-PR (R. Engenheiros Rebouças, 1595), às 15, 16, 17 horas e 18h30.

Na pauta deste ano está a luta do que os trabalhadores consideram uma tentativa de privatição dos Correios, contra o arrocho salarial, entre outros itens. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) apresentou sua proposta em agosto e desde então as negociações não avançaram.