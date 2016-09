Câmara aprova 7 medidas provisórias, mas não vota pré-sal e Simples

RANIER BRAGON BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um dia depois da cassação do mandato de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (13) sete medidas provisórias, mas acabou não conseguindo acordo para avançar em dois temas que figuram na lista de prioridades do governo de Michel Temer. Por falta de acordo para a votação, o projeto que altera as regras de exploração do pré-sal, que poderia ser analisado nesta terça, acabou sendo adiado para depois das eleições municipais de outubro. A proposta que atualiza e flexibiliza as regras do Simples Nacional para micro e pequenas empresas também foi alvo de grande divergência foi adiada para depois das eleições. O projeto já havia sido aprovado pela Câmara mas acabou sendo alterado no Senado, o que motivou nova análise pelos deputados. Já as MPs aprovadas não envolveram grandes polêmicas e acabaram sendo votadas mesmo com o quorum baixo desta terça. Entre elas está a que recriou o Ministério da Cultura e a que liberou recursos para o Estado do Rio de Janeiro aplicar na segurança os Jogos Olímpicos. Todas elas seguem para análise dos senadores.